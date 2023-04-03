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Путин указал на важность укрепления оборонного потенциала Союзного государства

Путин указал на важность укрепления оборонного потенциала Союзного государства

prt scr vk.com | Федеральное агентство новостей Важно сохранять процесс укрепления оборонного потенциала союзного государства в нынешних непростых условиях.

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