Живопись: Какие аферы с женскими портретами крутил гениальный арт-дилер Верджил Олдман, и зачем прятал их в белой комнате

Верджил Олдман – глава уважаемого аукционного дома и неподражаемый знаток искусства. Едва посмотрев на скульптуру, он определяет век её создания, лишь прикоснувшись к картине – устанавливает её подлинность.
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