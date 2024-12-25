Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +10°, дождь• Севастополь: +14°, дождь• Ялта: +13°, облачно• Алушта: +12°, дождь• Евпатория: +8°, облачно• Саки: +8°, дождь• Бахчисарай: +14°, дождь• Джанкой: +5°, дождь• Судак: +11°, облачно• Феодосия: +10°, облачно• Керчь:.
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