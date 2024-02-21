Отъемные средства: в РФ предложили ответ на планы по конфискации активов в Европе

Власти обсуждают ответ на планы Евросоюза по конфискации активов России. Совфед обратился к Минфину с предложением разработать механизм изъятия заблокированных в РФ средств иностранцев, сообщил «Известиям» зампред верхней палаты парламента Николай Журавлев.
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