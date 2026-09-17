Последний капитан «Красной Машины». Он смог догнать Третьяка и стать любимчиком Кинэна

ХОККЕЙ. Легендарные имена 13 сентября свой 60-летний юбилей отпраздновал Игорь Кравчук. Защитник, который был своим в легендарной «Красной машине» Тихонова и стал первым из россиян, который прорубил окно в финалы Кубка Стэнли.