Последний капитан «Красной Машины». Он смог догнать Третьяка и стать любимчиком Кинэна

ХОККЕЙ. Легендарные имена 13 сентября свой 60-летний юбилей отпраздновал Игорь Кравчук. Защитник, который был своим в легендарной «Красной машине» Тихонова и стал первым из россиян, который прорубил окно в финалы Кубка Стэнли.
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