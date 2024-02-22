СКР взялся за дело свердловского полицейского, поставившего студентку на колени

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, в котором полицейский из Каменск-Уральского (Свердловская область), подрабатывающий в техникуме, поставил студентку на колени во время занятия.
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