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ВСУ замаскировали взрывчатку под видом детского подарка

ВСУ замаскировали взрывчатку под видом детского подарка

Сапер 11-го армейского корпуса с позывным «Саныч» сообщил, что солдаты ВСУ замаскировали взрывчатку, которая срабатывает после открытия коробки, под детский подарочный набор.

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