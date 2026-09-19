ВСУ замаскировали взрывчатку под видом детского подарка

Сапер 11-го армейского корпуса с позывным «Саныч» сообщил, что солдаты ВСУ замаскировали взрывчатку, которая срабатывает после открытия коробки, под детский подарочный набор.
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