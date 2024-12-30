На Украине высказались о шансах Зеленского попасть на инаугурацию Трампа

Global Look Press/Adam Schultz/White House Сто миллионов кубометров сниженного природного газа должно быть куплено у США для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский смог получить право присутствовать на инаугурации избранного лидера Штатов Дональда Трампа.
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