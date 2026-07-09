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Педиатр перечислил риски употребления роллов для детей

Педиатр перечислил риски употребления роллов для детей

Популярные у россиян роллы не представляют опасности для здоровья взрослого человека при соблюдении условий приготовления и хранения, но для детского желудочно-кишечного тракта это набор нескольких вызовов.

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