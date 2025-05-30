Доцент Чирков: приобрести доллары нового образца в РФ перед летом будет сложно

Наличные доллары нового образца будет сложно приобрести перед началом летнего сезона в России. Об этом сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в разговоре с агентством "Прайм".
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