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Доцент Чирков: приобрести доллары нового образца в РФ перед летом будет сложно

Доцент Чирков: приобрести доллары нового образца в РФ перед летом будет сложно

Наличные доллары нового образца будет сложно приобрести перед началом летнего сезона в России. Об этом сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в разговоре с агентством "Прайм".

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