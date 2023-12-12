С какого возраста ребенку можно пить молоко

Вопрос эксперту фото: Shutterstock/Fotodom.ruС какого возраста можно давать ребенку молоко? Действительно ли козье молоко менее аллергенно и более полезно, чем коровье? Стоит ли вводить в прикорм такие популярные виды альтернативного молока, как соевое, миндальное, овсяное? На важные вопросы читательниц нашего сайта ответила опытный неонатолог.
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