С какого возраста ребенку можно пить молоко

Вопрос эксперту фото: Shutterstock/Fotodom.ruС какого возраста можно давать ребенку молоко? Действительно ли козье молоко менее аллергенно и более полезно, чем коровье? Стоит ли вводить в прикорм такие популярные виды альтернативного молока, как соевое, миндальное, овсяное? На важные вопросы читательниц нашего сайта ответила опытный неонатолог.