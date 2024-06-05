РБК: России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, в рамках которой закупается продовольствие для нуждающихся стран, сообщает РБК.
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