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Путин предположил, что «мы добьем Украину»

Путин предположил, что «мы добьем Украину»

Президент России Владимир Путин высказал предположение, что «мы добьем Украину» https://listaj.ru/putin-predpolozhil-chto-my-dobem-ukrainu/.

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