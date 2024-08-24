В воскресенье на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда

В регионе прогнозируется повышение температурного режима 25 августа, в воскресенье, железнодорожники назначат дополнительные поезда на Финляндском направлении, в связи с улучшением погодных условий и увеличением пассажиропотока.
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