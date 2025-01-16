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Мяч попал в руку Беллингему в штрафной «Реала» – судья не назначил пенальти в пользу «Сельты»

Мяч попал в руку Беллингему в штрафной «Реала» – судья не назначил пенальти в пользу «Сельты»

«Реал» принимает «Сельту» в матче 1/8 финала Кубка Испании. На пятой минуте первого дополнительного тайма после навеса с углового от гостей мяч сверху упал на руку хавбека «Мадрида» Джуда Беллингема.

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