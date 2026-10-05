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Пьянич рассказал историю про Роналду, которая оказалась фейком

Пьянич рассказал историю про Роналду, которая оказалась фейком

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал, как Массимилиано Аллегри однажды не дал нападающему Криштиану Роналду пробить штрафной удар.

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