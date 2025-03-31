Пролился свет: какие тайны Холодной войны скрывали ЦРУ

Сенсационные новости, которые стали известны, благодаря тому, что Национальный Архив США, по распоряжению Трампа, начал публиковать документы , которые десятилетиями хранились под грифом «Совершенно секретно».
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