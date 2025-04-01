Фестиваль баскетбола 3х3 «Кубок Красной площади» в Гостином дворе

Масштабный фестиваль баскетбола 3х3 «Кубок Красной Площади» в четвертый раз прошел в Гостином дворе. На выходные историческое здание превратилось в спортивную площадку, где выступили любители и профи, а гости и зрители мероприятия приняли участие в разнообразной развлекательной программе.
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