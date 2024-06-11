«Он абсолютно нигде не афишировал», — художник Мирошник заявил о финансовой помощи Жигунова Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк проводили в последний путь всей страной, однако, как заметили коллеги программы «Хватит слухов!», бывший спутник артистки Сергей Жигунов на месте церемонии прощания замечен не был.
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