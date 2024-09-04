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В пяти районах Петербурга ограничат и закроют движение с 4 и 5 сентября

В пяти районах Петербурга ограничат и закроют движение с 4 и 5 сентября

Как сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), в Выборгском районе с 4 по 12 сентября ремонт светофора ограничит движение на перекрестке улицы Гидротехников, Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта.

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