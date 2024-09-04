В пяти районах Петербурга ограничат и закроют движение с 4 и 5 сентября

Как сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), в Выборгском районе с 4 по 12 сентября ремонт светофора ограничит движение на перекрестке улицы Гидротехников, Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии