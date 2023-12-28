Всего три дня: на Кубани в новогодние праздники миграционное управление МВД работает по новому графику

Всего три дня: на Кубани в новогодние праздники миграционное управление МВД работает по новому графикуВ ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали об особом графике работы управления по вопросам миграции во время новогодних каникул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии