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Живая Кубань

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Всего три дня: на Кубани в новогодние праздники миграционное управление МВД работает по новому графику

Всего три дня: на Кубани в новогодние праздники миграционное управление МВД работает по новому графику

Всего три дня: на Кубани в новогодние праздники миграционное управление МВД работает по новому графикуВ ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали об особом графике работы управления по вопросам миграции во время новогодних каникул.

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