Абхазская оппозиция выступила с обращением

Абхазская оппозиция, уже несколько дней организующая протестные акции, в своем обращении через Telegram-канал заявила, что стремится к стабилизации политической ситуации в стране и отставке президента Аслана Бжании.
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