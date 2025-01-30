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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гирасси – лучший по очкам на групповом этапе ЛЧ. У форварда «Дортмунда» были результативные действия в каждом из 8 матчей

Нападающий «Боруссии» Д забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Гирасси стал единственным игроком фэнтези-турнира ЛЧ на Спортсе’‘, у которого есть результативные действия во всех 8 матчах группового этапа.

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