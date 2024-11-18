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Закон и Порядок

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Дебилы

"Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был"(с)ВысоцкийСначала в заголовке было слово посильнее, но я решил смягчить (а вдруг дети прочитают).

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