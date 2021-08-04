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"Может, еще дихлофосом напшикать?" - хлебные полки супермаркета атаковали мухи

"Может, еще дихлофосом напшикать?" - хлебные полки супермаркета атаковали мухи

В соцсетях Уссурийска рассказали о случае антисанитарии в одном из супермаркетов. По словам покупателей, по неприкрытым буханкам хлеба ползало несколько мух, а сотрудники магазина просто смахнули их рукой.

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