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Врач Бережная рассказала, что во время путешествия важно правильно сформировать дорожную аптечку

Врач Бережная рассказала, что во время путешествия важно правильно сформировать дорожную аптечку

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная в беседе с «Известиями» рассказала, что нужно положить в дорожную аптечку, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и безопасно.

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