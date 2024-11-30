Китай наляжет на палладий: «Норникель» прогнозирует увеличение спроса Татьяна АрестоваЭксперты «Норникеля» прогнозируют усиление спроса на палладий со стороны Китая за счет развития новых сфер применения металла.
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