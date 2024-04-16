Человечество все ближе к ядерной катастрофе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН заявил, что опасность крупного ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается реальной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии