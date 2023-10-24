Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Байден вновь по ошибке зачитал свои инструкции по поведению на сцене

Байден вновь по ошибке зачитал свои инструкции по поведению на сцене

С президентом Соединенных Штатов Джо Байденом снова случилась нелепая ситуация. Выступая на мероприятии, которое было посвящено экономической ситуации в регионах, Байден зачитал инструкции по поведению на сцене.

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