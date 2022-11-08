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Морпехи КФл выполнят затяжные прыжки с высоты 1,5 тыс. м

Морпехи КФл выполнят затяжные прыжки с высоты 1,5 тыс. м

В районе выполнения задач морпехи отработают методы скрытного проникновения на охраняемый объект условного противника для разведки и последующего нанесения авиационных и ракетно-артиллерийских ударов по обнаруженным объектам.

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