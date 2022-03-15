Происшествия

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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту уклонения от уплаты налогов лицами из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «Гиппократ» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

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