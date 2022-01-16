Происшествия

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Обвиняемый в мошенничестве при строительстве двух многоквартирных домов в Новороссийске предстанет перед судом

«Следователем следственного управления УМВД России по г. Новороссийску окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

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