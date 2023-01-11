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КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Локомотив» примет «Трактор», «Куньлунь» в гостях у минского «Динамо»

«Авангард» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Также в среду «Локомотив» сыграет с «Трактором», «Нефтехимик» – с «Амуром», минское «Динамо» – с «Куньлунем».

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