В Иркутске завели дело после массового отравления шаурмой

16 жителей Иркутска массово отравились шаурмой, госпитализировано 9 взрослых и 2 детей. Сейчас их состояние можно оценить, как удовлетворительное, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственное управление по Иркутской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии