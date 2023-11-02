Седан Toyota Crown нового поколения: серийная версия

Седан Toyota Crown нового поколения: серийная версияПредсерийный образец этой машины был продемонстрирован еще в конце весны, теперь же в Японии состоялся дебют серийной версии, которая в ближайшее время появится в продаже.
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