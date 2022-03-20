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Пеп Гвардиола: «Когда «Сити» обыгрывает «МЮ», то это потому, что «МЮ» был ужасен». Когда у нас ничья с «Пэлас», то это «Сити» ужасен»

Пеп Гвардиола рассказал о сложностях «Ман Сити» в матчах против «Саутгемптона». В этом сезоне «Манчестер Сити» дважды сыграл с «Саутгемптоном» вничью в матчах АПЛ.

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