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С 1 сентября в России заработают новые правила обращения криптовалют

С 1 сентября в России заработают новые правила обращения криптовалют

С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон, который вводит комплексные правила обращения цифровых валют в России и работы участников этого рынка.

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