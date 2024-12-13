Автоэксперт объяснил недолговечность современных автомобилей

ИМ

Ильдус Мамлеев

Хорошая статья, надо срочно нарастить в разы выпуск российских "Тигров", что сейчас используются на СВО, хрен когда проржавеют, в любом гараже отремонтировать можно, да к тому же отличные внедорожные характеристики, покруче любого джипа США и Японии будут. Для России с её дорогами, самое то.