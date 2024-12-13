Специалист раскрыл, чем отличаются "одноразовые" машины.Среди автовладельцев бытует мнение о том, что старые модели машин более надёжны и одновременно просты в использовании, чем современные.
Автоэксперт объяснил недолговечность современных автомобилей
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Хорошая статья, надо срочно нарастить в разы выпуск российских "Тигров", что сейчас используются на СВО, хрен когда проржавеют, в любом гараже отремонтировать можно, да к тому же отличные внедорожные характеристики, покруче любого джипа США и Японии будут. Для России с её дорогами, самое то.
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