Автоэксперт объяснил недолговечность современных автомобилей

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Хорошая статья, надо срочно нарастить в разы выпуск российских &quot;Тигров&quot;, что сейчас используются на СВО, хрен когда проржавеют, в любом гараже отремонтировать можно, да к тому же отличные внедорожные характеристики, покруче любого джипа США и Японии будут. Для России с её дорогами, самое то.
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