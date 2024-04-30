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  • Георгий Михалев
    https://dzen.ru/a/YtsDh53WtzWbbtDeМИД Таджикистана ...
  • Георгий Михалев
    Первым ханом, принявшим ислам в ЗО был Берке.МИД Таджикистана ...
  • КУАТ
    - "Т.е. все, как я писал." - наоборот. В ЗО мусульмане были изначально. Ещё в 13 веке хан Берке , брат Бату, уже был ...МИД Таджикистана ...

МИД Таджикистана вручил ноту послу России...Следующий шаг-война?

МИД Таджикистана вручил ноту послу России...Следующий шаг-война?

Посол России в Душанбе Семен Григорьев получил ноту от МИД Таджикистана. 28 апреля, МИД Таджикистана сообщал, что в московских аэропортах в результате тщательных проверок застряли около тысячи граждан республики.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;Т.е. все, как я писал.&quot; - наоборот. В ЗО мусульмане были изначально. Ещё в 13 веке хан Берке , брат Бату, уже был мусульманином.
Ответить
14 мин.
Георгий Михалев
Первым ханом, принявшим ислам в ЗО был Берке.
Ответить
10 мин.
ГМ
Георгий Михалев
https://dzen.ru/a/YtsDh53WtzWbbtDe
Ответить
1 мин.

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