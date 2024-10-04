Глава Министерства обороны Польши Косиняк-Камыш пообещал блокировать членство Украины в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не согласится на вступление Украины в Европейский союз (ЕС), пока между Варшавой и Киевом не будет решен вопрос о событиях, имевших место в Волыни в ходе Второй Мировой войны.