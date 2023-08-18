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Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Метца», «ПСЖ» завтра сыграет с «Тулузой»

Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Метца», «ПСЖ» завтра сыграет с «Тулузой»

 В субботу «ПСЖ» сыграет с «Тулузой» на выезде.  В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева примет «Брест», «Монако» Александра Головина – «Страсбур».

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