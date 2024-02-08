Семеро жителей Саратовской области погибли в СВО

Информацию о гибели военнослужащих опубликовали на сайтах разных районных администраций.Саратовская область потеряла сразу семерых своих сыновей, они погибли в результате участия в специальной военной операции.
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