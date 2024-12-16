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Парламентская газета

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Газпром не забронировал мощности для поставки газа в Молдавию в январе

Газпром не забронировал мощности для поставки газа в Молдавию в январе

Газпром не забронировал мощности для поставок газа в Молдавию в январе через Трансбалканский газопровод, который мог бы стать альтернативным маршрутом после отказа Украины от продолжения транзита газа через свою территорию с начала 2025 года.

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