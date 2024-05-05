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Любимый Сочи

2 подписчика

Граффити с Жаком Кусто на пляже Маяк в Сочи восстановил её автор Youfeelmyskill отреставрировал её, чтобы мы могли и дальше радоваться этим крутым артом.

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