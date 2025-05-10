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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд о 5:4 с «Торонто»: «Хороший итог для «Флориды». Мне нравится наша стойкость – начало было не таким, как мы хотели. Главное – добиться успеха в следующей игре»

Маршанд о 5:4 с «Торонто»: «Хороший итог для «Флориды». Мне нравится наша стойкость – начало было не таким, как мы хотели. Главное – добиться успеха в следующей игре»

Гол 36-летнего форварда в овертайме позволил «Пантерс» сократить отставание в серии с «Лифс» (5:4 ОТ в третьей игре, 1-2).

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