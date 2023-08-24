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В Анапе закрыли детский лагерь после визита педофила: выявили множество нарушений

В Анапе закрыли детский лагерь после визита педофила: выявили множество нарушений

Во время проверки надзорным ведомством было выявлено множество нарушений. Удалось установить, что во время функционирования детского лагеря допускались нарушения санитарно-эпидемиологические, трудовые и противопожарные, и антитеррористические.

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