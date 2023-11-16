ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанским БПЛА Columba. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По их данным, такой дрон со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок 50-летний житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром.