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Русская весна

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ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанским БпЛА

ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанским БпЛА

ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанским БПЛА Columba. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По их данным, такой дрон со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок 50-летний житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром.

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