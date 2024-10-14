Страна и люди
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Страна и люди

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Бойцы группировки «Север» показали остатки техники ВСУ в приграничье

Бойцы группировки «Север» показали остатки техники ВСУ в приграничье

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих бригады морской пехоты группировки войск «Север» по занятию позиций ВСУ, уничтожению боевой техники и живой силы противника в приграничном районе Курской области.

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