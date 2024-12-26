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Царьград

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Байден велел Пентагону наращивать поставки вооружений Киеву

Байден велел Пентагону наращивать поставки вооружений Киеву

Глава Белого дома заявил, что США продолжат поддержку Украины.Уходящий президент США Джо Байден велел Пентагону нарастить помощь Украине.

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