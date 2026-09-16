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Царьград

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Bloomberg: Индонезия снизила цены на никелевую руду из-за роста цен

Bloomberg: Индонезия снизила цены на никелевую руду из-за роста цен

Индонезия, крупнейший производитель никеля, резко снизила минимальные цены на низкосортную руду. Эта мера направлена на поддержку местных производителей, страдающих от роста цен на серу, вызванного конфликтом между США и Ираном, сообщает Bloomberg.

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